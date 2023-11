«Per i bambini che hanno problemi di autismo abbiamo delle liste d’attesa che in qualche Asl sono assolutamente insostenibili, sono lunghissime: stiamo lavorando in queste ore su un tema molto delicato». Lo dice il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

«C’è un problema di risorse finanziarie e in qualche caso c’è un problema di competenze perché in alcuni territori questa assistenza è stata garantita da cooperative che non sempre avevano le professionalità necessarie» spiega il governatore che poi aggiunge: «Dobbiamo cercare di risolvere facendo i salti mortali e trovando altre risorse perché comprendiamo tutti quanti che 6 mesi in più o in meno per un bambino possono essere molto importanti. Voglio dire alle famiglie – conclude De Luca – che siamo impegnati per garantire un servizio omogeneo su tutto il territorio regionale a prescindere dalle diverse Asl e poi per garantire i tempi più rapidi possibile per la presa in carico dei bambini».