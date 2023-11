Tra favorevoli e contrari continua la polemica sulla colata di fango che va a coprire i lavori effettuati lungo Corso Vittorio Emanuele per rimuovere, durante il periodo di Luci d’Artista, il cantiere. A schierarsi a favore della scelta del sindaco Napoli i Popolari e Moderati, attraverso il coordinatore Aniello Salzano e i consiglieri Giuseppe Zitarosa e Barbara Figliolia. «La sospensione dei lavori al C.so Vitt. Emanuele in vista delle “luci d’artista”, che come ogni anno fanno arrivare a Salerno migliaia di turisti e ingenerano una spinta all’economia cittadina, rappresenta un’occasione per una riconsiderazione sull’opera così come prevista e progettata. Come tutti sanno, in tutte le città d’Europa l’asfalto del manto stradale o la pavimentazione non subisce i danneggiamenti e non presenta le toppe per scavi come invece avviene qui da noi, dove ogniqualvolta occorre riparare la rete idrica e sistemare le tubazioni del gas, una linea telefonica etc…si effettuano quei tagli che sfregiano le strade, le cui toppe le rendono simili a gruviere. Il motivo è semplice, come la soluzione che da tempo hanno trovato, avendo deciso di creare lungo le strade gli spazi per i sottoservizi che impedisce le continue rotture della pavimentazione. In alcuni quartieri di Salerno questo già si è fatto con successo, evitando ai cittadini enorme risparmio di tempo, di denaro e i disagi, che invece proprio in questi giorni si stanno verificando in tanti punti della città in seguito agli interventi alla rete idrica e fognaria – hanno dichiarato – Dunque, spesso non tutti i mali vengono per nuocere! La sospensione dei lavori al Corso Vittorio Emanuele potrebbe infatti rappresentare un’opportunità, il tempo necessario all’ufficio tecnico di redigere una eventuale variante ai lavori progettati, prevedendo appunto gli spazi dove allocare i sottoservizi, che eviterebbero nel prossimo futuro rappezzi e toppe per lavori alle varie reti sotterranee. Questo è quanto si permettono di proporre e sottoporre alla Giunta municipale i rappresentanti dei Popolari e Moderati, che ritengono opportuno evitare inutili polemiche sulla sospensione dei lavori e sulle modalità di intervento eseguito, che del resto è pur sempre provvisorio e transitorio, dal momento che tra pochi mesi verranno riprese le opere progettate, con un nuovo look al “Corso da Re”».