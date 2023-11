di Marco De Martino

SALERNO – Dieci vittorie per centrare la salvezza. E’ già tempo di tabelle per la Salernitana che, con 5 punti all’attivo dopo dodici giornate di campionato, deve fissare dei paletti e porsi degli obiettivi per sperare ancora nella terza permanenza consecutiva nel campionato di massima serie. Buttando uno sguardo al recente passato, la squadra granata può trovare degli spunti interessanti per pianificare il proprio futuro. In particolare, consultando l’almanacco della serie A delle ultime dieci stagioni, salta all’occhio un dato incoraggiante: la quota salvezza si è progressivamente abbassata.

LA QUOTA SALVEZZA Infatti nelle ultime dieci stagioni la quota salvezza è oscillata verso il basso, passando da 31 a 39 punti. Nel torneo 2013/14 il Catania è retrocesso con 32 punti, poi per due annate, la 2014/15 e la 2015/16, si è registrato un innalzamento della quota: nel primo torneo il Cagliari è andato in B arrivando a 34 punti, mentre nel secondo il Carpi di Castori non è riuscito nell’impresa salvezza pur conquistando la bellezza di 38 punti (Palermo salvo a 39). L’oscillazione è continuata anche nelle stagioni successive, a cominciare dal 2016/17 quando l’Empoli è retrocesso a 32 punti (Crotone salvo a 34). Nel 17/18 il Crotone è giunto terz’ultimo con 35 punti (Spal salva a 38), nel 18/19 Genoa ed Empoli sono arrivate appaiate a 38 ma a retrocedere sono stati i toscani a causa degli scontri diretti, mentre nel 19/20 il Lecce è finito in cadetteria dopo aver raggiunto quota 35 (Genoa ancora salvo a 39). Il trend al ribasso è iniziato tre stagioni fa quando il Benevento di Inzaghi ha concluso il torneo al terz’ultimo posto a quota 33 punti, con il Torino ed il Cagliari salvi a braccetto a 37. Trend proseguito due stagioni or quando la quota si è ulteriormente ridotta a vantaggio proprio della Salernitana a cui sono stati sufficienti 31 punti per salvarsi a scapito del Cagliari, retrocesso con 30 punti. Nello scorso campionato a 31 punti finirono appaiate al terz’ultimo posto Verona e Spezia che spareggiarono al Mapei Stadium dove ad imporsi furono gli scaligeri.

OBIETTIVO DIECI VITTORIE La media punti fatta registrare in queste ultime dieci stagioni dalle formazioni arrivate al terz’ultimo posto è di 33,8 punti, ragion per cui la quota salvezza si è attestata a 34/35 punti. Per arrivare a questo traguardo, la Salernitana da qui a fine stagione dovrà collezionare dieci vittorie o, molto più probabilmente, almeno 7/8 successi ed altrettanti pareggi. Insomma, bisognerà invertire immediatamente il trend negativo nonostante un cammino tutt’altro che semplice, ma la Salernitana ha tutte le carte in regola per continuare a sperare in un nuovo miracolo salvezza.