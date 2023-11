di Antonio Manzo

Guardate bene questa foto. E memorizzatela. Sono due cardinali ritratti all’ultimo Sinodo che entreranno nel prossimo Conclave che dovrà eleggere il successore di Papa Francesco. Quando Dio vorrà. Sono il segno vivente della periferia pastorale che è il centro per l’annuncio del Vangelo al di là degli steccati eurocentrici. Si tratta dei cardinali Louis Antonio Gokim Tagle e del cardinale Fridolin Ambongo Besungu. Il premio al cardinale Luis Antonio Gokim Tagle, prefetto al dicastero evangelizzazione per i popoli sarà conferito alla sedicesima edizione del premio Tu es Petrus venerdì prossimo, 24 ottobre, a Battipaglia alle 16 30 (nella pagina altro pezzo sulla manifestazione e l’elenco dei premiati) Il secondo appena due mesi fa ha celebrato la Messa dei Santi Cosma e Damiano al santuario di Eboli (è stato ospite dei padri Cappucci di Eboli oltre che alla tenuta Vannulo della famiglia di Tonino Palmieri). I due cardinali saranno tra i 137 elettori che dovranno eleggere il successore di Francesco, tra ben 71 cardinali provenienti da tutti i continenti. L’ultimo concistoro del Papa risale al settembre scorso quando ha eletto 21 nuovi cardinali riconfermando così il carattere planetario della Chiesa che verrà per una inversione di tendenza al tempo della crisi dello sforzo missionario. Tagle, sessantasei anni, fu creato cardinale da papa Ratzinger nel settembre del 2012 ad appena cinquantacinque anni. Resterà nella storia l’immagina delle sue lacrime di commozione nelle braccia di papa Benedetto XVI al momento della imposizione della berretta rossa. Lui è figlio di un filippino e di una madre cinese dato anagrafico non secondario nella sua vita. Dopo la nomina ad arcivescovo di Manila (fu suo il successo di una Messa con Papa Bergoglio alla quale parteciparono dieci milioni di filippini) dal 2019 è a Roma voluto dal Papa prefetto della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli dopo essere stato presidente della Caritas internazionale, Se Tagle viene considerata la voce più rappresentativa del pensiero teologico dell’Asia, Fridolin Ambongo un cappuccino di 59 anni arivescovo di Kinshasa (Repubblica democratica del Conso) è diventato cardinale nel settembre 2019 creato da papa Francesco e da lui nominato nel Consiglio dei cardinali conosciuto come C9 istituito dal >Papa con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Curia romana, quest’ultimo realizzato con una nuova costituzione apostolica. Il Collegio sale a 242 cardinali, di cui 137 elettori (cioè sotto gli 80 anni), numero che va oltre la quota di 120 fissata da San Paolo VI e confermata da San Giovanni Paolo II. Per eleggere un Pontefice serve la maggioranza dei due terzi: i porporati che entrerebbero in conclave da domani saranno distribuiti in questo modo: Europa 53 elettori, cioè il 38%, mentre nel 2013 erano 60 su 115, quindi il 52%; le Americhe 39; l’Asia 23; l’Africa 19; l’Oceania 3.

Gli italiani sono 16, mentre dieci anni fa erano 28. Due soli i nuovi del «Bel Paese»: Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali; e Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. L’assise che sarà chiamata a chiamare chiamata a eleggere il nuovo Papa è sempre più internazionale e composita. L’imprevedibilità delle scelte del Conclave è rinomata e recentemente al centro di un bel libro di Francesco Antonio Grana, vaticanista di origine napoletane., Nonostante l’impronta decisamente bergogliana dei cardinali del prossimo conclave sembrerebbe che gli italiani siano del tutto estranei in un conclave intercontinentale. Potrebbe però esservi un derby tutto italiano tra l’attuale segretario di Stato Pietro Parolin e il neo cardinale Matteo Zuppi ambasciatore della pace nel mondo su mandato di Bergoglio. Zuppi che arriva dalla comunità d Sant’Egidio e presidente dei Vescovi italiani ora è noto nel mondo per l’incarico del Papa nella diplomazia della pace in Ucraina. Tra gli elettori ci saranno anche i due cardinali che hanno sfiorato la piana del Sele: il premio Tu Es Petrus per Tagle e la frequentazione ebolitana dei Cappuccini, addirittura alunno negli anni del seminario.