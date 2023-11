di Erika Noschese

Tutto pronto per l’inaugurazione della nuova edizione di Luci d’Artista. Nella giornata di ieri, in Prefettura, si è tenuto un lungo tavolo per discutere della kermesse, la questione relativa alla sicurezza e l’ordine pubblico per fronteggiare, soprattutto nel fine settimana, disagi per i visitatori e i residenti che, come ogni anno, vivono enormi difficoltà. La novità di quest’anno la totale assenza di navette che saranno invece sostituite da maggiori corse della metropolitana. Limitazioni per l’accesso saranno in piazza Flavio Gioia mentre la Villa Comunale sarà ad accesso libero. Il piano per l’ordine e la sicurezza pubblica prevede, tra le altre cose, una maggiore presenza di forze dell’Ordine sul territorio comunale, puntando soprattutto ai vigili urbani con l’arrivo, come ogni anno, degli stagionali. «Abbiamo esaminato il Piano Sicurezza presentato dall’organizzazione attraverso il Comune e il piano sanitario per le organizzazioni che si terranno in particolar modo per Luci d’Artista – ha dichiarato il Prefetto di Salerno Francesco Esposito – Abbiamo registrato una unanime convergenza su quelle che sono le strategie programmate». Una maggiore attenzione sarà riservata ai luoghi di maggior affluenza, per l’appunto per evitare l’afflusso di persone, soprattutto nei fine settimana: «Si prevede sicuramente un’attenta e accurata gestione dei trasporti e del piano traffico, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e della gestione dell’affluenza delle persone nei momenti di maggiore richiamo». Il Prefetto ha annunciato che rispetto agli anni precedenti, il piano non subirà grandi modifiche perchè, ha chiarito, «secondo quanto mi è stato riferito ha funzionato bene ma ci sono accorgimenti che riguardano alcuni luoghi come piazza Flavio Gioia dove ci sarà una migliore organizzazione del filtro in entrata del deflusso, ci saranno dei sopralluoghi per verificare la fattibilità di questi ulteriori accorgimenti e misure; ci sarà una diversa dislocazione degli accessi per quanto riguarda la villa comunale perchè sono stati ridotti durante il periodo della pandemia e per questa edizione saranno nuovamente ripristinati; ci sarà una maggiore attenzione ai presidi dei diversi luoghi», ha ribadito Esposito. Sul tavolo della discussione anche il Concerto di Capodanno in piazza con una organizzazione post covid ancora da valutare: «Abbiamo dato le nostre preventive valutazioni ma la decisione finale spetta al Comune – ha chiarito il Prefetto di Salerno – C’è grande apertura e disponibilità per la celebrazione di un evento molto sentito dalla città e che vede la partecipazione di molte persone»