di Erika Noschese

Da un lato, il presidente della Regione Campania che continua ad impartire ordini all’amministrazione Comunale, dall’altra un sindaco incapace di portare avanti le sue stesse disposizioni e a ribellarsi al volere dell’eterno primo cittadino. Così, la toppa è peggio del buco. Nei giorni scorsi, infatti, su Corso Vittorio Emanuele è stato rimosso il cantiere, la ditta ha provveduto a “ripristinare” la situazione in attesa della ripresa dei lavori in programma a fine gennaio e il risultato è qualcosa di veramente brutto. L’asfalto nero che ricopre il salotto buono della città lascia molto a desiderare e a ribellarsi e puntare il dito è proprio la maggioranza. « L’asfalto sul Corso Vittorio Emanuele, sul corso da Re, non è scelta entusiasmante. Il Comune immagini, per il periodo natalizio, soluzioni diverse. Comprensibili le ragioni di sicurezza ma si esplorino altre idee», ha infatti dichiarato Luigi Di Martino, segretario cittadino del Psi, unitamente a Getano Amatruda, direttore del centro studi “Enzo Giordano”. «Quell’asfalto è brutto – dicono nella nota – e riporta Salerno indietro, la riporta negli anni del passaggio delle auto, prima della intuizione della grande isola pedonale che contribuì a cambiare il volto della città. Ad Enzo Napoli, sindaco di Salerno, che è stato protagonista anche della stagione socialista che immaginò il “Corso da Re” con Enzo Giordano, all’architetto che ha sensibilità sul tema, chiediamo di lavorare a scelte diverse. Del verde e degli innesti architettonici, ad esempio, potrebbero rendere lo spettacolo meno desolante».

Critiche, chiaramente, sono giunte anche dall’opposizione: «I cittadini salernitani in questi giorni nelle loro passeggiate quotidiane in una delle principali arterie cittadine pedonali quali il Corso, tra l’altro oggetto di riprese di serie televisiva Rai, hanno dovuto far fronte ad ostacoli legati ai lavori di rifacimento – ha dichiarato il consigliere di Prima Salerno Dante Santoro – Un nuovo monumento alla demenzialità politica di questa amministrazione: dopo anni di attesa hanno avviato i lavori di rifacimento del Corso di Salerno proprio a ridosso delle Luci d’Artista e dello shopping natalizio, piuttosto che attendere i mesi morti di inizio anno. Ovviamente per evitare rischio drammatico per le folle attese costipate in pochi metri lasciati dal cantiere: sospensione dei lavori appena iniziati e spreco di danaro con posa e rimozione di asfalto per le settimane natalizie. Non fanno niente e quando fanno lo fanno male…».

Ad intervenire anche la Consigliera comunale Claudia Pecoraro, la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Salerno Virginia Villani e il referente del Gruppo territoriale del Movimento 5 stelle Salerno Arturo Cosenza: « Dopo l’annuncio, atteso da anni, del rifacimento della pavimentazione del Corso Vittorio Emanuele, l’avvio dei lavori e le promesse di completamento in tempo per il periodo natalizio e la manifestazione Luci d’Artista. Nonostante gli annunci e le scuse per i ritardi, l’amministrazione si è resa colpevole di una gestione inadeguata della situazione. Dopo aver pensato addirittura di sospendere i lavori durante le festività natalizie, chiudendo al traffico pedonale il tratto interessato, è stata presa una decisione che denota l’assoluta mancanza di competenza amministrativa: la colata di bitume sul Corso. Il cuore cittadino di Salerno, la storica via, progettata a fine Ottocento, è ora deturpata da una orrenda colata di bitume nera, pesante, inguardabile, indecorosa ed indecente. La maggiore spesa, l’aumento dei tempi di cantiere e la vandalizzazione dell’opera storica, sono solo i primi rilievi di questa decisione affrettata – hanno attaccato i pentastellati – È necessaria una seria riflessione sulla totale incompetenza progettuale, valutativa, burocratica e amministrativa di questa Giunta e di questo Consiglio comunale. Ogni giorno dimostrano di non avere un piano chiaro e di tenere la cittadinanza in ostaggio, costretta a pagare tasse e ingoiare amarezza. Salerno merita rispetto e decoro. Aggiungiamo inoltre che non hanno avuto alcun rispetto per il verde pubblico, avendo coperto con l’asfalto la base di alcuni alberi. È ora che l’amministrazione agisca con responsabilità e attenzione, ascoltando le legittime preoccupazioni della cittadinanza e intervenendo immediatamente per correggere questa situazione vergognosa».