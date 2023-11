Giornata celebrativa del ragù napoletano, giovedì 16 novembre presentazione della proposta di legge a firma del Consigliere Pellegrino con Casa Surace Nella Sala Nassirya del Consiglio regionale della Campania, domani pomeriggio alle ore 15:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione della proposta di legge per l’istituzione della Giornata del Ragù Napoletano a firma del Consigliere Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva. All’Iniziativa parteciperanno Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Daniele Pugliese e Alessio Strazzullo entrambi co- founder e content creator di Casa Surace e Beppe Polito scenografo e nipote di Nonna Rosetta. Il Ragù annoverato nell’elenco nazionale dei prodotti alimentari tradizionali campani è stato celebrato anche dal grande Eduardo De Filippo in letteratura, nel cinema da Lina Wertmuller e Luciano De Crescenzo per citare alcuni tra i più noti registi che gli hanno dedicato intramontabili scene dei loro film, e di recente, sui social networks, da ‘Casa Surace’ e dalla compianta Nonna Rosetta, scomparsa esattamente un anno fa. La proposta di legge prevede di istituire la ‘Giornata celebrativa del Ragù Napoletano’ nella terza domenica di novembre di ogni anno.