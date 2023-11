di Arturo Calabrese

Dopo la soppressione a far data dal primo ottobre, dal prossimo dieci di dicembre verrà riattivata la corsa del Frecciarossa delle 5.12 da Battipaglia alla volta di Torino. Dopo due mesi in cui il treno partiva da Battipaglia ma senza passeggeri che sarebbero poi saliti a Salerno, insieme a parte dell’equipaggio. A dare la notizia è la sindaca Cecilia Francese che non lesina polemiche: «Trenitalia ci ha finalmente confermato che si ripristina il Frecciarossa – scrive – dopo che c’è stato più di un mese fa un incontro con i vertici e l’amministrazione con intermediario il ministero dei trasporti. Abbiamo potuto dimostrare con foto che il treno dorme nella nostra stazione per ripartire la mattina vuoto alla volta di Salerno e da lì viaggiare verso Torino. L’impegno è mantenuto. Avevo dato la mia parola di aspettare un via libera dalla comunicazione di Ferrovie dello Stato prima di pubblicare la notizia, ma vedo che qualcun altro non lo ha fatto. A noi – conclude – interessa solo che la nostra città possa avere un ruolo di primo piano e che i tanti cittadini che usufruiscono del servizio possano riprendere a viaggiare con linea diretta». «Si tratta di un treno fondamentale per il nostro territorio, un collegamento strategico verso il nord con orari di arrivo adatti alle attività della mattina – le parole del deputato cilentano della Lega Attilio Pierro – voglio ringraziare per questa attenzione il Ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini che si è attivato prontamente recependo le istanze che vengono dai territori e in questo caso dell’utenza di tutto il territorio della piana del Sele, e di Trenitalia che si è speso per il ripristino di questo treno. Ancora una volta un chiaro segnale di attenzione da parte della Lega, sempre dalla parte dei cittadini». Dal Movimento 5 Stelle fanno sapere che il merito è del senatore cilentano: «La battaglia per far sì che il servizio treno alta velocità venisse ripristinato, dopo essere stato soppresso subito dopo la conclusione della stagione stiva, è stata vinta grazie all’interessamento senza sosta del gruppo Movimento Cinque Stelle capitanato dal senatore Francesco Castiello». La notizia della soppressione fece molto discutere e addirittura si arrivò ad attaccare la sindaca Cecilia Francese perché, secondo i detrattori, poco capace di imporsi con Rete Ferroviaria Italiana e pretendere lo scalo del convoglio. La promessa di settembre è stata ordunque mantenuta per i numerosi viaggiatori.