Importante donazione dai Cavalieri di Malta OSJ, alla Casa di Cura Tortorella.Sabato 11 novembre 2023 clinica medica del centro di Salerno ha ricevuto una delegazione dei Cavalieri di Malta OSJ, cui è Gran Maestro il Principe Thorbjorn Paternò Castello di Carcaci, che ha generosamente donato due importanti macchinari.Salerno – Sabato 11 novembre 2023 presso i locali della Presidenza della Casa di Cura Tortorella è stata ricevuta una delegazione dei Cavalieri di Malta OSJ.I Cavalieri sono stati accolti dallo staff della Casa di Cura Tortorella e in particolare dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig.ra Marialuisa Meriani Tortorella, la quale ha colto l’occasione per ringraziarli del loro riconosciuto impegno nel mondo dell’assistenza e per la generosa donazione alla struttura sanitaria salernitana.Infatti, la delegazione Sovrano Ordine di San Giovanni di Gerusalemme OSJ-Cavalieri di Malta nella persona dal Cav. Grande Ufficiale Guido Di Paolo, Priore di Puglia e Basilicata in rappresentanza di Sua Altezza Reale il Principe Don Thorbjorn Paternò Castello d’Ayerbe d’Aragona di Carcaci e dal Grande Ospedaliero Don Roberto Schiavone di Favignana Ministro della Sanità dell’Ordine, ha donato alla Casa di Cura Tortorella due Ventilatori AEONMED., per terapia intensiva di ultima generazione, che offrono un monitoraggio completo della meccanica polmonare e promuovono un migliore piano di trattamento e assistenza re spiratoria. Grazie alla gradita donazione dell’Ordine dei Cavalieri di Malta OSJ, oltre a rafforzare la reciproca collaborazione e vicinanza con la Casa di Cura Tortorella, è stato inserito un ulteriore e fondamentale tassello per garantire ai pazienti della struttura privata ospedaliera standard qualitativi sempre più elevati.