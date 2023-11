San Marzano Sul Sarno. È durata poco più di tre anni l’esperienza di sindaco di San Marzano sul Sarno dell’avvocato Carmela Zuottolo. È stata sfiduciata ieri mattina dalla minoranza (6) e da 3 consiglieri di maggioranza. Nella cittadina dell’Agro nocerino si tornerà quindi al voto nella primavera del prossimo anno, nel frattempo sarà cura del prefetto nominare un commissario che traghetti l’ente fino alla prossima tornata elettorale: ieri mattina, sono state protocollate le dimissioni di nove consiglieri comunali che, nella serata di lunedi, dinanzi ad un notaio nocerino, hanno ufficializzato la sfiducia nei confronti della sindaca Carmela Zuottolo. A pochi giorni, dunque, dal suo passaggio con Forza Italia l’ex primo cittadino di San Marzano sul Sarno deve fare i conti con un pesante colpo: la fine anticipata della sua consiliatura ed un ritorno al voto abbastanza traumatico. A mandare a casa la prima cittadina non solo i sei consiglieri di opposizione ma anche tre di maggioranza che, evidentemente, non hanno voluto più condividere le sue scelte. A sfiduciare l’avvocato sono stati: Vincenzo Marrazzo, Maria Calenda, Colomba Farina, Lisa Maiorano, Margherita Oliva, Pasquale Alfano, Gerolamo Oliva, Franco Grimaldi e Angela Calabrese. Appena la settimana scorsa la sindaca sanmarzanese aveva annunciato il suo passaggio a Forza Italia pubblicando la foto con il leader azzurro Tajani. Eletta in quota centrodestra, proprio alcuni esponenti di quella coalizione hanno deciso di defenestrarla. E non tarda ad arrivare l’affondo del coordinamento regionale di Forza Italia in Campania che esprime “la propria solidarietà politica a Carmela Zuottolo”, in seguito alle dimissioni dei consiglieri. “Carmela Zuottolo – afferma il coordinatore regionale Fulvio Martusciello – è stata sfiduciata da un manipolo di consiglieri che nulla hanno in comune tra di loro, quindi avventurieri. Per Martusciello “è franata una maggioranza che metteva insieme Fdi e Pd e che ha mal sopportato la crescita di Forza Italia. Si rassegnino in provincia di Salerno, Forza Italia è il primo partito come hanno dimostrato le ultime elezioni amministrative”, conclude l’eurodeputato. Oggi intanto la ex sindaca dirà la sua verità dopo la sfiducia di ieri