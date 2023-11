L’Amministrazione comunale, i consiglieri, i dipendenti, il Segretario Comunale e il Sindaco Nicola Padula, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del Professore Gerardo Malpede, sindaco di San Gregorio Magno dal 2005 al 2015.

Il Professore Gerardo Malpede è stato protagonista della vita amministrativa del nostro comune, prima come consigliere, ricoprendo la carica di Vicesindaco, e poi dal 2005 quella di Sindaco.

Un impegno profuso al servizio della nostra comunità con passione e dedizione.

Con la sua professionalità e cordialità ha ricoperto ruoli prestigiosi, tra cui quello di consigliere provinciale, sapendo incarnare in modo chiaro e netto i suoi valori di riferimento.

La sua attività amministrativa aveva riguardato uno dei periodi più difficili della nostra comunità, gestendo il periodo post terremoto e poi gli anni della ricostruzione.

Lascia un grande vuoto. Anche se negli ultimi anni, a causa di problemi di salute, si era ritirato dalla vita politica attiva, non aveva perso l’interesse per le vicende del nostro Comune, rimanendo sempre un punto di riferimento per quanti lo avevano seguito ed apprezzato, prima che come amministratore, come uomo dodato di grande sensibilità e determinazione.