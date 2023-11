di Erika Noschese

Un unico listone che tenga insieme Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati per le provinciali: questa, in sintesi, la proposta lanciata ieri nel corso del tavolo provinciale del centrodestra che si è riunito in vista delle prossime elezioni elettorali quali le provinciali del prossimo 20 dicembre e le amministrative. All’incontro hanno partecipato Italo Cirielli per Fratelli d’Italia, Giuseppe Ruberto per Forza Italia, Attilio Pierro per la Lega e Luigi Cerruti per Noi Moderati, provando così a cercare una sintesi e farsi trovare pronti alle competizioni elettorali. Quella della lista unica è una proposta che, al momento, trova d’accordo gli azzurri, i leghisti e Noi Moderati che sono pronti a lavorare insieme mentre Fratelli d’Italia potrebbe giocare la partita in solitaria, con la lista già pronta e la raccolta firme ormai giunta al termine. Al momento però non è detta l’ultima parola: Cirielli junior si è infatti riservato di sciogliere la riserva dopo il congresso provinciale: sarà il partito, a maggioranza, a decidere cosa fare in vista della partita che va a coinvolgere Palazzo Sant’Agostino. «L’unità del centrodestra non si raggiunge a livello di lista bensì una sintesi che possa vedere tutti i partiti della coalizione lavorare per un unico obiettivo – ha dichiarato Italo Cirielli – Abbiamo la lista già pronta ed abbiamo raccolto un centinaio di firme ma, attenzione, la mia non è una chiusura netta: valuteremo in sede congressuale il da farsi ma posso dire di essere contento che i coordinatori provinciali degli altri partiti del centrodestra abbiano chiesto la nostra partecipazione». Auspica, invece, l’unità della coalizione il coordinatore di Noi Moderati Luigi Cerruti: «gli elettori del centrodestra auspicano e si attendono l’ unità della coalizione – ha detto – Il Governo centrale sta dimostrando e che è impensabile nei Comuni che superano i 15000 abitanti andare con liste civiche.I partiti si devono aprire anche a liste civiche, ad associazioni ma per chi si occupa di politica partitica non può prevaricare e pensare di poter sminuire il simbolo di partito proprio adesso che abbiamo, dopo anni, un Governo politico e non di emergenza o tecnico. Il centro destra oltre a fare le liste per vincere deve essere unito, compatto e saper riempire di contenuti i suoi simboli che rispecchiano la maggioranza politica del Paese». Sulla stessa linea anche il coordinatore forzista Ruberto: «Abbiamo proposto, con Lega e Noi Moderati, di presentarci alle prossime elezioni provinciali con un’unica lista. Proposta che abbiamo esteso, chiaramente, anche a Fratelli d’Italia. Nulla è ancora deciso: le candidature saranno frutto di una scelta condivisa, non ci saranno nomi calati dall’alto o imposti – ha dichiarato Ruberto – Attendiamo la decisione di Fratelli d’Italia ma posso annunciare che con gli altri partiti del centrodestra faremo un’unica lista». Provinciali ma anche amministrative della prossima primavera. E proprio dal deputato leghista Attilio Pierro la proposta di coinvolgere nelle scelte anche i coordinatori cittadini: «Per le provinciali andremo con un’unica lista mentre per le comunali ho proposto il coinvolgimento dei coordinatori cittadini e dagli altri partiti la proposta è stata accettata di buon grado», ha detto l’onorevole Pierro. E proprio sul tema delle comunali il tavolo si incontrerà nuovamente tra una decina di giorni. L’obiettivo resta lo stesso: centrodestra unito per conquistare anche i comuni che oggi sono guidati dal centrosinistra, come Sarno o Capaccio.