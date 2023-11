Metellia Servizi e la Fondazione Monte Pruno, in collaborazione con la BCC Monte Pruno, nell’ambito delle attività di informazione e sensibilizzazione poste in essere in materia di tutela dell’ambiente, hanno dato vita alla nuova iniziativa “+ Scuola + Sostenibile – Accendi la tua idea per il futuro”.

Il progetto è stato presentato a Cava de’ Tirreni, presso il Complesso Monumentale di S. Giovanni al Borgo Grande.

L’incontro, alla presenza degli Istituti Scolastici della Città, con dirigenti e docenti delegati, ha visto gli interventi di Giovanni Muoio, Amministratore Unico Metellia Servizi SRL, di Michele Albanese, in rappresentanza della Fondazione Monte Pruno e della Banca Monte Pruno, e Tiziana De Sio della Metellia Servizi SRL, che ha presentato il contest.

L’iniziativa è destinata, proprio, agli studenti degli Istituti Superiori e delle Scuole Medie Inferiori di Cava de’ Tirreni con l’obiettivo di accrescere e diffondere la consapevolezza e la cultura della sostenibilità, anche nel mondo della scuola.

“+ SCUOLA + SOSTENIBILE” si articolerà in due filoni, che, partendo da tematiche comuni, interesseranno i differenti gradi di istruzione ai quali sarà richiesta l’elaborazione di un diverso prodotto finale.Il primo filone, in particolare, sarà rivolto agli studenti delle Scuole Secondarie di I grado al fine di stimolare e approfondire la conoscenza sulle energie rinnovabili e sul loro potenziale. Il secondo, invece, mira a fornire competenze in materia di sostenibilità ed economia circolare negli Istituti di Istruzione Superiore.

Le tematiche oggetto del contest saranno: acqua; energia; biodiversità; mobilità sostenibile; rifiuti.

Tali pilastri tematici permetteranno ai giovani studenti appartenenti alla “Generazione Z” di tracciare delle linee guida all’interno delle quali potersi muovere per definire la propria idea green, partendo da una problematica, per poi concepire una soluzione pratica e realizzabile.l miglior progetto vedrà poi la sua concreta realizzazione grazie all’intervento della Fondazione Monte Pruno.“Promuovere queste logiche – ha affermato Michele Albanese – nelle scuole di Cava de’Tirreni, con un partner importante, rappresenta al meglio la nostra visione che mette al centro l’attenzione verso l’ambiente, provando a costruire, in tutti gli ambiti possibili, una vera cultura green. La forte espansione, anche nel mondo bancario, dei fattori ESG ci spinge a fare, sempre di più, verso la nostra comunità e le giovani generazioni. Ci sarà una vera transizione ecologica solo quando tutti saremo coinvolti concretamente in tale processo, non solo per necessità, ma, soprattutto, per una vera condivisione di pratiche ed ideologie che fanno bene all’uomo ed al pianeta. Coltiviamo conoscenza, risparmiamo per il futuro; l’educazione ambientale guida il percorso, la scuola e la Banca investono nel nostro domani sostenibile. La Fondazione Monte Pruno e la Bcc Monte Pruno ci sono, sempre”.

Presenti ai lavori il Responsabile Commerciale Enzo Canoro, il Preposto della Filiale di Cava de’ Tirreni Antonio De Chiara ed il Responsabile della Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea.