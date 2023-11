“Oggi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy si è tenuto l’incontro con le rappresentanze sindacali della FOS di Battipaglia. Desidero ringraziare il Ministro Urso e il Sottosegretario Bergamotto che hanno immediatamente accolto la mia richiesta di istituire il tavolo di crisi come mi era stato richiesto dai sindacati in un incontro avuto senza i clamori della stampa il primo novembre 2023. Il giorno immediatamente successivo il Ministero ha convocato per oggi le rappresentanze. Un segnale di attenzione che ha riacceso la speranza dopo che i precedenti governi non avendo tutelato le produzioni di fibre di qualità, come il caso della FOS di Battipaglia, hanno fatto rimanere senza commesse il gruppo Prysmian. I governi precedenti al Governo Meloni hanno creato il disastro che ha coinvolto anche lo stabilimento di Battipaglia ma da subito il Ministro Urso si è messo a lavoro per cercare di riaprire possibilità di mercato alla produzione di fibre di qualità poco competitive da questo punto di vista rispetto alle produzioni indiane, per esempio. Con il tavolo si riaccende una speranza per i tanti lavoratori e le relative famiglie. Il Governo Meloni cerca di rimediare alla colpevole mancanza di chi ha governato fino a settembre 2022. La difesa del lavoro italiano è per noi fondamentale e sono grato ai rappresentanti dell’Esecutivo Meloni per l’attenzione riservata al futuro dello stabilimento FOS in provincia di Salerno“. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, parlamentare del collegio della provincia di Salerno.

