– Il coordinamento regionale di Forza Italia in Campania esprime “la propria solidarietà politica a Carmela Zuottolo”, in seguito alle dimissioni di 9 consiglieri comunali che hanno determinato la fine del suo mandato da sindaco di San Marzano sul Sarno. “Carmela Zuottolo – afferma il coordinatore regionale Fulvio Martusciello – e’ stata sfiduciata da un manipolo di consiglieri che nulla hanno in comune tra di loro, quindi avventurieri’. Per Martusciello “e’ franata una maggioranza che metteva insieme Fdi e Pd e che ha mal sopportato la crescita di Forza Italia. Si rassegnino in provincia di Salerno, Forza Italia e’ il primo partito come hanno dimostrato le ultime elezioni amministrative”, conclude l’ eurodeputato.

