«Mettere al centro dell’offerta turistica la cultura»: questa la proposta ribadita dal vice presidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati Pino Bicchielli, intervenuto nei giorni scorsi all’incontro organizzato da FederComtur proprio a proposito di valorizzare il turismo.

«È un progetto che mette al centro dell’offerta turistica la cultura, due elementi imprescindibili perché non puoi avere turismo senza cultura e nella cultura c’è tanto turismo. È un progetto legato alla legge sul Made in Italy, in questo momento in commissione Attività Produttive alla Camera e arriverà nelle prossime settimane in aula. Due articoli, il 19 e il 23 che mettono in risalto il concetto di cultura e di turismo nascono anche dalle sollecitazioni dí Federcomtur, audito in commissione due volte», ha poi aggiunto il deputato salernitano ricordando che in commissione Attività Produttive vi è la legge sul Made in Italy nata con l’obiettivo di valorizzare quanto di bello l’Italia offre oggi. Ad accendere i riflettori sul turismo anche il deputato dem Piero De Luca che ha ribadito la necessità di puntare sulla digitalizzazione: «il turismo è uno dei settori principali dell’economia del nostro Paese e soprattutto nel Mezzogiorno – ha dichiarato il deputato del Partito Democratico – Rappresenta il 13% del Pil come valore aggiunto, il 16% per quanto riguarda l’occupazione. Un vero e proprio comparto economico del nostro Paese da valorizzare sempre di più». L’onorevole De Luca ha ribadito che, in quest’ottica, fondamentali sono i fondi del Pnrr: «Abbiamo messo circa 6 miliardi di euro tra turismo e cultura, l’Italia è il primo Paese al mondo per siti Unesco eppure c’è tanto da fare ancora perchè non stiamo, come presenze turistiche, a livello di altri grandi Paesi europei e internazionali».

Da qui la proposta, lanciata dagli onorevoli Pino Bicchielli e Piero De Luca, di digitalizzare i servizi con l’obiettivo di fare rete e migliorare l’offerta turistica.