I numeri e le statistiche certificano che, per ora, la tanto attesa scossa in casa granata non c’è stata. Secondo pareggio della gestione Inzaghi in quattro partite, ma ancora una volta la Salernitana ha fallito l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

Mai una striscia negativa così lunga

Mai in massima serie i granata avevano fatto registrare una striscia così lunga senza successi mentre il record risale alla stagione 55/56 quando i granata colsero il primo successo alla 14^ giornata. La Salernitana è la 30ª formazione nella storia della Serie A con zero successi nelle prime 12 gare stagionali – di queste solo tre hanno poi evitato la retrocessione a fine campionato (il Cagliari 2005/06, il Varese 1970/71 e la Triestina 1942/43).

In tutto, considerato anche il finale dello scorso anno, sono tredici le gare senza successo. Ancora più lungo il digiuno in trasferta.

A gennaio 2023 l’ultima vittoria in trasferta, prosegue il tabù

La Salernitana non vince lontano dall’Arechi dal match dello scorso gennaio a Lecce, con Nicola in panchina. In tutto sono quindici quindi, le gare della Salernitana senza vittoria in trasferta, con un bilancio di otto pareggi e sette sconfitte mentre lontano dall’Arechi sono dodici le partite con almeno una rete al passivo. L’ultimo clean sheet fuori casa risale al match contro la Sampdoria dello scorso 5 marzo. In totale sono 15 le gare con almeno un gol subito: da inizio 2023, nessuna squadra conta più partite con almeno una rete subita in Serie A e in Europa: ben 30. In tutto il 2023 la Salernitana ha vinto inoltre solo 5 volte, collezionando quindici pareggi e quindici sconfitte, con un bottino di 30 punti in 35 partite.

La prima volta di Ikwuwmesi

La Salernitana ha trovato con Ikwuemesi (4:46) il primo gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato, il secondo più veloce nel 2023 per i granata dopo quello di Dia il 27 gennaio in casa del Lecce (4:20). Ikwuemesi ha trovato il suo primo gol in Serie A, il terzo in stagione dopo i due col Celje in Slovenia ad agosto, con il settimo tiro in generale nella competizione, il secondo nello specchio. L’attaccante nigeriano è il secondo giocatore della Salernitana a vantare almeno un gol e un assist in questo campionato. Boulaye Dia, salito a quota 4, ha segnato 20 gol nelle ultime due stagioni di Serie A: meno soltanto di Victor Osimhen (32) e Lautaro Martínez (33) nel periodo e più del doppio rispetto a qualsiasi compagno di squadra (a 9 Candreva). Tchaouna ha preso parte a tre gol nelle prime tre partite da titolare con la Salernitana (2 gol in Coppa Italia, 1 assist in Serie A).

Saldo punti sempre più negativo

Sono due i punti in meno rispetto alla stagione 21/22, mentre rispetto all’anno scorso la Salernitana ha ben 11 punti in meno. Secondo pareggio, con una vittoria a testa, nelle sfide tra Dionisi ed Inzaghi, al secondo pareggio contro il Sassuolo con un bilancio che si completa con una vittoria e quattro ko. Per Dionisi quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte è il bilancio delle sfide contro la Salernitana. Dopo una vittoria granata nella Supercoppa di C e quattro successi per i padroni di casa, è arrivato venerdì il primo pareggio nella storia delle sfide tra Sassuolo e Salernitana in terra emiliana.