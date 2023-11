Importante riconoscimento per una risorsa di vertice della BCC Monte Pruno.

È stato, infatti, completato il Master in Banking Management dal Vice-Direttore Generale dott. Cono Federico.

Il percorso “Executive in Banking Management”, programma di Alta Formazione, realizzato in partnership con SDA Bocconi, indispensabile per irrobustire le competenze del core banking, si è concluso ieri, dopo un anno intenso di lavoro composto da 18 giornate e una tavola rotonda finale.

Le attività formazione si sono svolte in aula tra le sedi di Trento e Roma, a cui hanno partecipato, oltre al dott. Cono Federico della BCC Monte Pruno, 27 manager tra cui direttrici, direttori, vice-direttori generali, prima linea delle banche del Gruppo Cassa Centrale provenienti da tutta Italia.

Soddisfatti i vertici della Monte Pruno che, alla notizia, per il tramite del Direttore Generale Michele Albanese, hanno commentato: “Siamo orgogliosi e soddisfatti di apprendere la notizia del raggiungimento, con successo, da parte del nostro Vice-Direttore Generale Dott. Cono Federico, dell’obiettivo che l’azienda si era prefissato. Il suo impegno e la dedizione dimostrati sono esemplari e contribuiscono significativamente al successo del nostro istituto di credito.

La formazione manageriale, in una banca orientata verso i giovani, è cruciale per garantire una leadership competente e adattabile. Questo investimento non solo potenzia le capacità individuali, ma contribuirà anche a migliorare la cultura aziendale, promuovendo l’innovazione e il successo a lungo termine.

Al dott. Cono Federico un sincero plauso per questo ulteriore straordinario traguardo”.