Un altro torto arbitrale. L’ennesimo di questo campionato di serie A estremamente negativo.

La Salernitana è astata ampiamente penalizzata dalle decisioni dei direttori di gara, quasi mai corrette dal Var. Dopo i due gol “viziati” subiti nel derby con il Napoli all’Arechi, anche ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha lasciato molti dubbi il fallo di mano commesso da Pinamonti, al 72esimo minuto, all’interno dell’area di rigore neroverde, quando il risultato era sul 2-2.

L’arbitro Ghersini di Genova ha sorvolato sul tocco, gli addetti al Var non l’hanno richiamato, e anche questo episodio è passato alla fine sotto silenzio. Anche perchè, come accaduto, in altre occasioni, in cui Fazio e compagni sono stati in qualche modo svantaggiati dalle decisioni arbitrali, nessuno dei dirigenti della società granata ha protestato formalmente.