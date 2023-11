Lo scorso 8 novembre presso l’Auditorium del Convitto Nazionale di Salerno si è tenuta la prima assemblea generale di ex allievi. I promotori di questa iniziativa sono stati il dottor Stefano Pecoraro, medico urologo e andrologo; la professoressa Carla D’Amato, docente di Lingua Inglese presso la scuola secondaria di I grado “T. Tasso” di Salerno; la dottoressa Daniela Ruffolo, dirigente scolastico dell’I.C. Don Milani – Linguiti di Giffoni Valle Piana; il dottore Bruno Bisogno, avvocato cassazionista e revisore dei conti e l’avvocato Mario Romano. L’idea di dare vita a una associazione di ex allievi, nasce a seguito della perdita di un ex compagno di classe molto amato: il dottore Goffredo Scuccimarra, stimato neuropsichiatra infantile, direttore sanitario e direttore scientifico dell’Istituto/Fondazione Antoniano di Salerno. Lo scopo, è sì quello di coltivare la memoria ma anche e soprattutto di farlo con lo sguardo proteso al sociale. L’idea è stata accolta con grande entusiasmo dal Rettore del Convitto, il dottore Claudio Naddeo che ha messo a disposizione i locali della scuola. L’assemblea ha visto una folta partecipazione di ex allievi – in presenza e on line – tutti stimati professionisti. Tra i tanti, il notaio Bruno Frauenfelder, il dottor Antonio Pizzarelli dirigente scolastico del I Circolo di Nocera superiore, la dottoressa Mirella Amato, dirigente scolastico dell’I.C. Matteo Mari di Salerno, il dottore Valerio Giannattasio, psichiatra e ex direttore del Distretto Sud-est dell’Azienda USL di Parma (collegato online), il dottore Antonio Pagano, medico psichiatra e il dottore Edoardo Marchese, medico odontoiatra e specialista in chirurgia maxillo-facciale.