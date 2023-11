“Il sindaco di Limatola, Domenico Parisi e quello di San Marzano sul Sarno, Carmela Zuottolo, hanno aderito a Forza Italia”. Lo annuncia il coordinatore regionale del partito in Campania Fulvio Martusciello. “La scelta di Parisi e Zuottolo – aggiunge Martusciello – non solo rafforza ulteriormente Forza Italia ma ci mostra la strada per crescere: radicamento attraverso il rapporto con il territorio e, quindi, attenzione ai problemi concreti”. Per il numero uno degli azzurri campani, “le importanti adesioni di oggi dimostrano il grande apprezzamento verso il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, da parte di chi, come i sindaci, e’ ogni giorno alle prese con problemi concreti. Arriveranno altre importanti adesioni perche’ la Campania e’ la regione piu’ azzurra di Italia