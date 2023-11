Di Marco Visconti

L’azienda consortile Agro Solidale dà vita a un concorso pubblico e tra i candidati rientrerebbero persone legate alla politica e a legami familiari con politici dell’Agro Nocerino Sarnese. Ad affermarlo è l’attivista Alfonso Giorgio, che ha rimarcato la sua attenzione sul concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui alla determina 565 del 28 luglio 2022. «Per quanto di mia conoscenza, commenta Giorgio, va sciolta l’azienda consortile per infiltrazione e condizionamenti esterni. Non si può consentire a persone in elenco che vincano concorso su misura per loro e sistemano i propri familiari». Continua l’attivista, «le assunzioni clientelari per i papabili vincitori di concorso riguardano ex assessori di Nocera Inferiore; la sorella di un consigliere comunale del Comune di Pagani; il nipote del membro del Cda di Agro Solidale e la moglie di un consigliere comunale di San Valentino Torio». «La questione non è politica» secondo il sindaco del Comune di Pagani Raffaele Maria de Prisco, «il concorso è pubblico e come tale va trattato, spiega De Prisco. Non si tratta di incarichi, per cui chi ne contesta gli esiti o, addirittura, la partecipazione non deve fare altro che rivolgersi alle autorità competenti». Di tutt’altro parere sono i consiglieri di minoranza Anna Rosa Sessa, Fabio Petrelli e Santino Ruggiero, «l’amministrazione e la maggioranza della città di Pagani agiscono in spregio alle regole etiche e di opportunità politica, che sempre dovrebbero esistere in politica. Pur sicuri che Agro Solidale abbia garantito pari opportunità a tutti e prove selettive rispettose di tutti i crismi di legalità e trasparenza, siamo convinti che la politica debba essere fatta anche di passi indietro e rinunce da compiere prima e non dopo». I posti lavorativi relativi al concorso pubblico fanno riferimento a 1 posto di istruttore direttivo contabile, i candidati sono: Migliaro Davide con 61,36 punti; Umberto Iannotti con 47,40 punti e Delia Tortora con 47,34 punti; Inoltre 1 posto di istruttore direttivo tecnico a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato (24 mesi) di cui i candidati sono Antonella Nitto con un punteggio totale di 44,40 e Daniela Pepe con 43 punti; infine 1 posto di istruttore amministrativo e i cui candidati sono: Delia Tortora con 50,34 punti; Salvatore Longobardi con 49,60 punti; Giuseppina Miranda con 48,76 punti; Francesca Ferraioli con 47,80 punti; Adele Angora con 47 punti; Maria Coppola con 46 punti; Palma Tedesco con 45,40 punti e Carmela Franza con 45 punti.