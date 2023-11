di Erika Noschese

Fanno discutere e non poco le condizioni del centro storico cittadino. Ancora una volta a denunciare cosa non va è il comitato territoriale Salerno Mia: «La quotidianità in via Porta Rateprandi, il tutto sotto alle telecamere del Comune di Salerno.Una strada centrale del centro storico da cui passano anche i turisti e i residenti sono esasperati perché sono letteralmente abbandonati – hanno dichiarato infatti dal comitato – Tra impalcature pericolanti, pericolose ed arrugginite, immondizia, schiamazzi, fuochi d’artificio, spesso motorini che sfrecciano, non è possibile tutto questo degrado. Ma non ci dovevano essere le “Foto-trappole”, le “Guardie Ambientali”». Purtroppo, nonostante le tante denunce dei residenti ad oggi poco è cambiato e i rifiuti in pieno centro storico sembrano ormai essere un ornamento al quale proprio non si riesce a rinunciare. E se dal punto di vista degli oggetti nulla cambia anche per quanto riguarda gli odori si è ben lontani da una soluzione definitiva: la puzza di urina, soprattutto in alcuni giorni, è talmente forte che i residenti sono costretti a chiudersi in casa con le finestre chiuse. Purtroppo, nonostante le tante segnalazioni nessun intervento concreto è stato adottato fino ad ora dall’amministrazione Napoli. «Siamo stanchi di vivere nel degrado e nell’abbandono, purtroppo ci sono degli incivili ma non possiamo pagare noi le conseguenze di questi comportamenti – ha detto una signora che ha più volte segnalato la presenza di rifiuti in strada – Quando si cammina bisogna trattenere il fiato per gli odori nauseabondi, la situazione è diventata ingestibile».