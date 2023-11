Ennesimo bivio, in questo difficilissimo avvio di stagione, per la Salernitana che questo pomeriggio alle ore 18.30 sarà impegnata al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo nel primo anticipo della dodicesima giornata di serie A. Dopo l’amara sconfitta nel derby, i granata cercheranno di porre fine alla lunghissima serie negativa che li vede a digiuno di vittorie, con soli 4 punti, ultimi in classifica e con un distacco dalla zona salvezza aumentato a 5 lunghezze. Per evitare che questo divario possa allargarsi ulteriormente, la Salernitana dovrà provare a fare risultato, possibilmente pieno, su un campo e contro un avversario tradizionalmente ostici. Due gare e due sconfitte, l’ultima delle quali fragorosa, contro il Sassuolo nel modernissimo ma semi-vuoto Mapei Stadium, nei due precedenti maturati negli ultimi anni in serie A. Un tabù che va ad aggiungersi a quello relativo alle vittorie in trasferte che mancano nel carniere granata da quasi un anno, più precisamente dal 29 gennaio scorso con il blitz di Lecce. Se a questo quadro già desolante aggiungiamo l’attuale periodo di forma

dei calciatori e la perforabilità della retroguardia, che incassa due gol a partita, le prospettive sono tutt’altro che rosee. La Salernitana però dovrà azzerare tutto e ripartire, senza preconcetti ed aumentando l’autostima, oltre che la voglia di lottare e sacrificarsi per un centinaio di minuti. D’altronde il Sassuolo attuale è avversario tutt’altro che irresistibile. In difesa i neroverdi vantano una serie negativa addirittura peggiore dei granata, con 19 gare consecutive a porta aperta contro le 14 di Gyomber e compagni, per cui gli uomini di Inzaghi dovranno cercare di osare e vincere una gara che è l’ultima, sulla carta, abbordabile prima di un tour de force da far tremare i polsi. Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta, Milan, Verona e Juventus saranno i prossimi impegni della Salernitana da qui alla fine del girone d’andata che bisognerà chiudere almeno a 14 punti per restare in media salvezza. 10 punti nelle prossime otto gare sono un obiettivo che passa inevitabilmente da un risultato positivo, questo pomeriggio, al Mapei Stadium. La Salernitana deve crederci, come ci crede Iervolino, come ci credono i tifosi, altrimenti saranno dolori… Match cruciale per l’undici granata che al Mapei Stadium va a caccia della prima vittoria stagionale. Dubbio modulo