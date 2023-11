LA PARTITA

Inizio scoppiettante al Mapei, Salernitana in vantaggio al 4′ grazie ad una ripartenza di Ikwuemesi scattato sul filo del fuorigioco. Il Sassuolo prova a reagire e Castillejo trova la manona di Ochoa a salvare. Dopo il quarto d’ora Tchaouna innesca Dia che di destro batte Consigli con un siluro. Ci prova Berardi di destro, palla di poco fuori. Al 35’ Thorstved servito da Defrel da due passi accorcia le distanze. I granata sembrano sbandare: prima Pinamonti con un destro a giro prende il palo, poi Berardi trova ancora un pronto Ochoa. Boloca nel finale in diagonale sfiora il pari. Giallo per Ikwuemesi prima del duplice fischio. Lo stesso attaccante nel recupero lavora un buon pallone per Tchaouna che manda fuori..

SECONDO TEMPO

Ripresa che comincia con Inzaghi che inserisce Bradaric per Daniliuc. Mazzocchi torna a destra. Subito pericoloso Tchaouna ma è Pinamonti ad avere una buona palla non sfruttata. Dopo un azione ancora di Pinamonti, Thorstvedt si inserisce centralmente e deposita in rete per il 2-2. Nei granata esce Tchaouna ed entra Candreva. Fuori anche Ikwuemesi dentro Simy che ritorna in campo con i granata. Inzaghi dopo qualche minuto inserisce Legowski per Bohinen. Entrano Volpato e Laurientè per Castillejo e Defrel. Buona palla per Simy in area che non aggancia. Il Sassuolo preme per vincerla. Colpo di testa di Ferrari da un cross dal corner, Ochoa blocca. Proprio Volpato e Laurientè hanno la palla del 3-2, Ochoa ci mette corpo e mani. Entra Martegani per Maggiore nei campani mentre Mulattieri per Pinamonti. Proprio l’attaccante pesca il palo poi Berardi trova ancora super Ochoa. Palla buona per Berardi, Bradaric mura in angolo

SASSUOLO-SALERNITANA

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viña; Boloca, Thorstvedt; Berardi, Defrel (26′ st Laurienté), Castillejo (26′ st Volpato); Pinamonti. A disposizione: Pegolo, Cragno, Missori, Pedersen, Viti, Tressoldi, Lipani, Ceide, Mulattieri, Racic, Bajrami. Allenatore: Dionisi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc (1′ st Bradaric), Fazio, Pirola, Mazzocchi; Maggiore (38′ st Martegani), Bohinen (15′ st Legowski), Coulibaly; Tchaouna (10′ st Candreva), Dia; Ikwuemesi (10′ st Simy). A disposizione: Costil, Fiorillo, Lovato, Gyomber, Sambia, Kastanos, Botheim, Stewart. Allenatore: F. Inzaghi.

ARBITRO: Ghersini di Genova – assistenti: Lo Cicero e Trasciatti. IV uomo: Sacchi. Var: Mazzoleni/Avar: Meraviglia

RETI: 5′ pt Ikwuemesi (Sal), 17′ pt Dia (Sal), 36′ pt, 7′ st Thorstvedt (Sas)

NOTE. Ammoniti: Ikwuemesi (Sal), Toljan (Sas), Thorstvedt