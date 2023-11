E’ stato pubblicato sulla pagina facebook “Salerno State Of Mind” il video di scuse del tifoso napoletano che all’Arechi in occasione del derby aveva postato su tik tok un video offensivo dai wc della tribuna. Il tifoso, che sarebbe il fratello del responsabile degli steward all’arechi, si è sentito con i titolari della suddetta pagina, chiarendo l’accaduto e fornendo un video di scuse. Ecco alcune delle sue parole: Ci tengo a precisare che non appartengo a nessun gruppo ultras, sono un semplice tifoso del Napoli. Era solo un video goliardico per scherzare con i miei amici di Salerno che abbiamo fatto il militare insieme. Ci sfottiamo tra di noi quando giocano le squadre di calcio ma sempre rimanendo nei limiti. Loro non usano parole come altri del genere Vesuvio lavali con il fuoco e tanto meno io vado pesante con le offese, ci prendiamo in giro simpaticamente. Il video, confermo stupido e sensa senso, l’ho fatto per mandarlo sulla chat di whatsapp e invece ho fatto l’errore di postarlo su Tik Tok. Non credevo avesse un risalto mediatico del genere. Non volevo offendere nessun salernitano tanto meno la società granata e tantomeno la città.. Non voglio che ci sia astio tra le tifoserie. Ero allo stadio con regolare biglietto comprato per i napoletani residenti fuori regione. Mio figlio era uno dei ragazzi che è sceso con le squadre sul campo. Mi sono ritrovato nell’area Hospitality, non perchè invitato (non conosco il presidente Iervolino) ma perchè mio figlio era caduto e in quell’area è stato soccorso e gli è stata data acqua da staff e personale gentilissimo che ringrazio vivamente. In uno dei video che ho girato dopo di quello stupido ho scritto della grande ospitalità. Il calcio deve unire e non dividere. Ringrazio la pagina Stete of Minds Salerno”