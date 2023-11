Deluso per come è arrivato il pareggio ma non per la crescita della sua squadra il mister della Salernitana Pippo Inzaghi: “Non vinciamo da tanto tempo e sul 2-0 una squadra che vuole salvarsi non può prendere quel gol. A fine tempo potevamo andare sul 3-1 e questo avrebbe cambiato tanto. Nella ripresa abbiamo sofferto in alcune situazioni ma abbiamo tenuto comunque contro una squadra che ha battuto Juve e Inter. Portiamoci questo punto e ripartiamo da un buon primo tempo”.

“Ora ce la giocheremo con la Lazio. Candreva? E’ uno dei giocatori più rappresentativi, capitano e presto vedremo il miglior Candreva. Non si vince da gennaio in trasferta, i ragazzi ci devono mettere più cattiveria. Il fallo di mano loro se lo tocca forse era rigore. Non ci lamentiamo, andiamo avanti. Volevamo vincerla e ci credo soprattutto per i nostri tifosi, tanti anche stasera di venerdi. Avrò otto nazionali fuori, cercheremo di lavorare al meglio. Sono arrivato da un mese ma da sue settimane vedo che l’aria sta cambiando. Non amo subentrare a campionato in corso, mi piace lavorare dal ritiro. Nessuno mi ha obbligato ad accettare questa sfida difficilissima. Chi tira indietro la gamba con me non gioca più.”