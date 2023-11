– “Ho visto nei giorni scorsi immagini di alcune realta’ della Campania, in particolare dell’ospedale ‘Ruggi’ di Salerno, che mi hanno molto impressionato”. Lo dice il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo a un convegno su ‘Sud, identita’ e futuro’, organizzato dalla Fondazione Banco di Napoli e moderato dal direttore responsabile dell’AGI, Rita Lofano. “Vedere il Ruggi nelle condizioni in cui si e’ visto – sottolinea il senatore di FI riferendosi alle immagini mostrate da ‘Piazza Pulita’ su La7 – determina una polemica. Si dice che alla sanita’ mancano i fondi, ma quest’anno ci sono 136 miliardi a disposizione, che non sono pochi. Il vero tema e’ come vengono spesi”. Gasparri rimarca che la spesa sanitaria “sta raggiungendo il livello piu’ alto della storia italiana, ma le prestazioni non sono le piu’ alte. Ognuno deve fare la sua parte – conclude – perche’ la sanita’ e’ gestita dalle Regioni nella sua operativita'”.