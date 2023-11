La formazione al centro del convegno “InformaEstetica – sicurezza, rischi e tutela nel mondo dell’estetica”, organizzato da Confartigianato Salerno. L’evento, patrocinato da Comune, Provincia e Camera di Commercio di Salerno, si terrà lunedì 13 novembre 2023, presso il Salone Genovesi della Camera di Commercio. Il settore dell’estetica è una realtà in continua evoluzione. Un ambito professionale cresciuto in maniera esponenziale, soprattutto negli ultimi dieci anni. Apparecchiature all’avanguardia, nuove tecniche e tendenze emergono regolarmente ed è per questo che cresce sempre di più l’esigenza di creare figure altamente specializzate e che siano abilitate alla professione “moderna” dell’estetista che, di fatto, è in continuo avanzamento. D’altronde, la Legge 1/90 che regolamenta la formazione dell’estetista appare ormai obsoleta e non più adatta alle esigenze odierne. In attesa di un rinnovamento normativo, informazione e formazione sembrano essere gli unici mezzi possibili per dare il giusto risalto alla professione dell’estetista e all’intero settore estetico. Dunque, mettere in campo una serie di percorsi formativi (uguali per tutti) sulla figura professionale dell’estetista, pare sia la chiave per accrescere, realmente, il valore della professione in ambito estetico e livellare finalmente il mismach tra domanda e offerta di lavoro. Il convegno “InformaEstetica” ha proprio lo scopo di fornire delle linee guida chiare e una formazione specializzata e di alta qualità che ruota intorno al benessere del cliente e che rafforzi la passione della professione in ambito estetico. A tal proposito, secondo Franca Maresca, Presidente Confartigianato Benessere Campania: “Bisogna puntare i riflettori sulla cultura e la formazione, due punti essenziali per creare le fondamenta di un rinnovato e sempre più florido settore estetico”. “Non a caso, – continua Maresca – il convegno formativo InformaEstetica avrà come mission quella di affrontare e discutere delle tematiche più importanti e attuali sul mondo dell’estetica. L’evento costituirà un momento di riflessione e approfondimento grazie al parere tecnico di illustri relatori e professionisti di alto profilo, tra cui spiccano il Tenente Colonnello Rosario Basile e il Luogotenente Alfonso Castagna dei Carabinieri Comando Nas Salerno. Desidero esprimere il mio profondo ringraziamento per la loro preziosa partecipazione”. Programma della giornata: 9.30 Franco Risi, Presidente Confartigianato Salerno – “Saluti Istituzionali”; Franca Maresca, Presidente Confartigianato Benessere Campania e Vicepresidente Confartigianato Salerno – “Introduzione al convegno”; ore 9.45 – Ing. Cerisola, Presidente Fapib – “Quali sono, secondo la legge, le apparecchiature estetiche a norma e il loro corretto utilizzo”; 10.45 – Tenente Colonnello Rosario Basile e Luogotenente Alfonso Castagna, Carabinieri Comando NAS Salerno – “Infrazioni ricorrenti in ambito penale e amministrativo e casistiche di abuso medico nel settore estetico”; 11:50 – Direttivo Categoria Confartigianato Benessere – “Calendario Formazione Informaestetica Academy” e presentazione evento solidale “Arti Buone”; 12:00 – Avvocato Marco Mocavini – “Principi generali per predisporre contratti e clausole generali efficienti per i servizi estetici”; 13.00 – Luciano Buizza, Business Coach dell’Estetica – “Cultura, Formazione, Azione”; 13.30 – Termine del convegno.