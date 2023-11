di Erika Noschese

Quando il presidente della Provincia Franco Alfieri ha firmato il decreto per il rinnovo del consiglio provinciale, probabilmente, non aveva fatto i conti con la sua amata Agropoli dove il suo fedelissmo Roberto Antonio Mutalipassi (che tanto spazio gli ha concesso durante la sua campagna per le scorse amministrative tanto da sembrare un semplice candidato al consiglio comunale) è in bilico. Il Tar ha infatti confermato quanto denunciato in questi mesi dal consigliere di opposizione Raffaele Pesce: in alcune sezioni ci sono stati brogli elettorali e, dunque, si dovrà tornare al voto in alcune sezioni anche per provare a restituire ai cittadini un minimo di trasparenza e fiducia nelle istituzioni, aspetti, questi, ignoti al sistema cilentano caratterizzato da un centrosinistra che, oggi, sembra quasi non volersi fermare dinanzi a nulla. Neanche alla magistratura che certifica gli errori commessi. Dunque si diceva: Alfieri aveva fatto i conti senza Agropoli ma oggi la situazione politico amministrativa del comune cilentano non può più essere trascurata e, anzi, va affrontata anche con una certa urgenza. Così, l’eterno sindaco torna a casa e ieri sera ha riunito presso la sede del circolo Pd Ferdinando Farro militanti e simpatizzanti dem per fare il punto della situazione su varie tematiche. Tra queste, per l’appunto, il ritorno al voto e le provinciali.

Stando a quanto emerso il presidente di Palazzo Sant’Agostino e attuale primo cittadino di Capaccio avrebbe rassicurato i suoi circa la vittoria di Mutalipassi, minimizzando come suo solito quanto accaduto in queste settimane, ma in attesa della sentenza è necessario andare avanti rispetto a scadenze imminenti come le provinciali, in programma il prossimo 20 dicembre. La prescelta sembrava essere Elvira Serra ma purtroppo la sua candidatura è stata fermata sul nascere proprio per la questione giuridica. E così Alfieri ancora una volta ha dovuto tenersi stretto i suoi e dinanzi alla platea ha benedetto un felicissimo Cerretani, mai come questa volta preoccupato per le sue sorti in quanto ormai da tempo il Pd prova a metterlo all’angolo ma, a quanto pare, la fortuna gira ancora dalla sua parte.

«Questa sera (ieri per chi legge, ndr) nella città di Agropoli per la riunione del circolo del Partito Democratico per discutere della situazione politica cittadina, delle prossime provinciali e la manifestazione di sabato a Roma che ci vedrà coinvolti – ha dichiarato il consigliere provinciale Cerretani attraverso i canali social – Nell’occasione ho ringraziato i sindaci Franco Alfieri e Roberto Mutalipassi, gli amministratori, il segretario cittadino ed i militanti che mi hanno confermato con entusiasmo la fiducia verso la prossima competizione elettorale, in un ruolo che mi ha già dato grandi onori e soddisfazioni, e che non mi farà mancare il giusto coraggio che in elezioni di questo rilievo rappresenta la giusta chiave di successo». Presente all’incontro anche Antonio Abbruzzese, presidente di seggio alle passate amministrative ed eletto alla guida del circolo locale del Pd nel mese di aprile del 2023.