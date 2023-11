La nutrita partecipazione registrata ieri a Sapri rafforza in noi il convincimento di essere sulla strada giusta.

Con l’adesione dell’associazione Terre del Bussento al progetto “Destinazione Cilento” promosso dalla Fenailp Turismo, si allarga ulteriormente il fronte delle associazioni sindacali che manifestano la volontà di intraprendere un percorso comune.

Le volontà che oggi si stanno esprimendo, verso l’unione e lo stare insieme, consolidano la posizione della rappresentanza sindacale e rafforzano la tutela degli interessi delle imprese del comparto turistico cilentano.

I passi mossi sino a questo momento sono finalizzati alla creazione del primo organismo turistico intermedio, che prenderà vita nel Cilento su impulso delle imprese.

“Piena soddisfazione per i risultati sin qui raggiunti” – ha dichiarato il Presidente della Fenailp Turismo Marco Sansiviero – “il successo dato dalla partecipazione avuta a Sapri, così come negli altri incontri, è il frutto dell’intenso lavoro di relazioni e di confronto messo in campo in questo ultimo anno”.

“La strada è ancora lunga” – continua Sansiviero – “ma la volontà di percorrerla insieme alle altre associazioni che hanno già sottoscritto l’adesione alla Fenailp Turismo ed a quante lo faranno in futuro ci rende certamente più forti e più credibili agli occhi del mondo istituzionale con il quale, per ovvie ragioni, si avvierà di sicuro una proficua interlocuzione”.

Abbiamo deciso di aderire al progetto presentato ieri sera nell’aula consiliare del comune di Sapri, ha affermato il Presidente dell’Associazione “Terre del Bussento” Matteo Martino, su proposta di Fenailp, dopo aver ricevuto una sorta di mandato da gran parte delle oltre 70 persone che hanno partecipato in rappresentanza di molte strutture ricettive, del settore commerciale, dei servizi, del mondo dell’associazionismo e di concerto con il comune di Sapri rappresentato dall’assessore Amalia Morabito e non solo. Purtuttavia continueremo a lavorare sul nostro progetto di identità locale “Terre del Bussento “.

…