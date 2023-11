Incuria e abbandono al cimitero di Salerno. Le raffiche di vento che nei giorni scorsi si sono abbattute sul territorio hanno avuto ripercussioni sul camposanto con diverse tombe colpite dai rami di grossi alberi che necessiterebbero di manutenzione ma che, ad oggi, restano lì nonostante il rischio concreto di ferire qualcuno. «Purtroppo i nostri cari non possono riposare neanche al cimitero, non c’è attenzione al decoro e men che meno ai sacrifici di un familiare perchè sappiamo bene i prezzi di una tomba e non è la prima volta che siamo costretti a ripararla perchè i rami distruggono tutto», ha dichiarato una donna dopo essersi recata al cimitero di Brignano per far visita alla mamma. Come se non bastasse, nei giorni scorsi molti cittadini hanno denunciato la presenza di loculi abbandonati, ammassati in una zona non ben identificata.

e.n