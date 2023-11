Due negozi di abbigliamento per bambini nel quartiere di Pastena; un centro estetico, una pizzeria e un autolavaggio nella zona orientale della citta’. Solo nelle ultime settimane. La modalita’ e’ quasi sempre la stessa e, ad agire, potrebbe essere una sola persona. Il bottino, poi, sempre irrisorio, 30 o 40 o 50 euro, quando il ‘colpo’ e’ andato a segno. Furti e tentativi di furto su cui i carabinieri di Salerno sono al lavoro per assicurare il responsabile alla giustizia. “Il reato predatorio – sottolinea il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Filippo Melchiorre – e’ quello che ha un’incidenza maggiore e insieme alle truffe rappresentano l’elemento che contraddistingue il crimine in maniera piu’ frequente”. “La nostra attivita’ di controllo – aggiunge parlando di sicurezza in citta’ – ha consentito, ad esempio con riferimento agli ultimi episodi, di raccogliere elementi utili all’identificazione. E’ chiaro che, poi, ci saranno tutti i passaggi necessari per poter costruire quello che puo’ essere un quadro accusatorio forte, che possa reggere in giudizio”