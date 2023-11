Nwankwo Simy è stato ufficialmente inserito in lista over dalla Salernitana. Il 31enne attaccante nigeriano sarà dunque a disposizione di Inzaghi da domani a Reggio Emilia e quantomeno fino a gennaio, quando le carte potranno essere rimescolate in costanza di campagna trasferimenti. La notizia era nell’aria e il club granata ha provveduto stamattina a inserire il giocatore entro il perentorio termine delle 12. Simy prende il posto dell’infortunato Cabral