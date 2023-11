Caro presidente sono l’avvocato Lucio Pantaleone nonché socio dell’antica dolceria Pantaleone che da 155 anni svolge a Salerno l’attività di pasticceria e la predetta si identifica con Salerno.io amo la mia città e la Salernitana. Negli anni 90 ho ricoperto la presidenza dei Lions Granata e andavamo in giro per l’Italia.

Nella mia vita c’è anche la salernitana innamorato da sempre e la considero la mia Amante che ogni tanto mi tradisce.In breve le chiedo di tentare tutto il possibile per salvarci perché questa piccola realtà lo merita e abbiamo la tifoseria più bella d’Italia e c’è la invidiano quando andiamo fuori casa. Pertanto vi dico che sono malato di questa maglia granata come i 15.000 che sono venuti contro il Napoli . Ho trasmesso questa passione anche a mio figlio Matteo che a poco più di 12 anni che insieme ai suoi 20 coetanei tifano nei distinti laterali curva Nord. Quindi mi rivolgo a lei grande imprenditore e persona capace di regalarci un’altra salvezza che per noi è come uno scudetto.

Grazie distinti saluti avv. Lucio Pantaleone