di Marco De Martino

SALERNO – Finalmente Boulaye Dia può sorridere. Ieri mattina la compagna dell’attaccante senegalese ha dato alla luce il loro primogenito dopo mesi di preoccupazioni e tensioni. In due occasioni, durante la seconda fase del ritiro a Fiuggi e subito dopo la fine del mercato estivo, Dia infatti fu costretto a volare in Francia per sincerarsi delle condizioni di sua moglie e del bambino. Ieri, per fortuna, il viaggio rapidissimo del numero 10 granata è stato invece per il motivo più bello, ovvero per fare la conoscenza del suo primo figlio appena nato. Una gioia indescrivibile per Dia che così può mettere finalmente da parte un periodo nerissimo e guardare con rinnovata fiducia al futuro.

TOCCATA E FUGA Boulaye Dia ha raggiunto in mattinata la Francia, saltando la seduta di allenamento di ieri, e dopo alcune ore trascorse con la compagna ed il suo primogenito, nel tardo pomeriggio ha subito fatto rientro a Salerno, dove da questa mattina sarà nuovamente a disposizione di Filippo Inzaghi in vista della delicatissima sfida di venerdì sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Toccata e fuga da parte dell’attaccante che è pronto a sfidare i neroverdi e magari a castigarli di nuovo dopo la rete messa a segno nella passata stagione all’Arechi che contribuì ad una preziosissima vittoria per la compagine all’epoca allenata da Paulo Sousa. Ora è Filippo Inzaghi a riporre le proprie speranze di rimonta nelle capacità realizzative di Dia, andato già a segno tre volte in questa stagione nonostante il disastroso avvio della Salernitana. Due dei quattro punti collezionati da Ochoa e compagni sono frutto delle sue marcature, siglate tutte in rimonta e tutte all’Arechi contro l’Udinese e, due volte, il Cagliari. Ora nel mirino di Dia c’è il Sassuolo, un obiettivo da centrare per dedicare subito una gioia al suo primo figlio.

TEGOLA CABRAL Ieri pomeriggio intanto la Salernitana, con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha comunicato quella che era una notizia già trapelata da diverse ore, ovvero che il nuovo controllo radiologico effettuato da Jovane Cabral presso il Centro Polidiagnostico Check-Up ha confermato la lesione muscolare post-traumatica di media entità a carico del polpaccio destro. Il capoverdiano ha già iniziato il protocollo fisioterapico che durerà non meno di un mese. A questo punto, visto che Cabral tornerà disponibile poco prima della riapertura della finestra invernale del calcio-mercato, appare sempre più probabile l’inserimento nella lista over di Nwankwo Simy proprio al posto dell’ex Lazio e Sporting Lisbona. Quasi certamente però non sarà il nigeriano ad affiancare Dia in attacco a Reggio Emilia, bensì il suo connazionale Ikwuemesi. Infatti con ogni probabilità Inzaghi si affiderà, anche contro i neroverdi, al modulo con due punte di ruolo, che prevede una difesa ed un centrocampo entrambe schierate in una linea a quattro. In difesa dovrebbero rientrare Gyomber e Daniliuc, a fargli posto potrebbero essere rispettivamente Pirola e Bradaric. A centrocampo scalpita per ritrovare una maglia da titolare il norvegese Bohinen.