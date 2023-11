di Salvatore De Lucia*

La gestione del verde pubblico e del decoro urbano sembra essere sfuggita di mano agli amministratori della città, con gravi conseguenze sul turismo locale e sulla qualità della vita dei residenti. Il consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano, ha sollevato più volte la problematica al sindaco, facendosi portavoce delle numerose lamentele dei cittadini ormai esasperati. Nonostante le continue segnalazioni e gli appelli, anche tramite i media locali, sembra che chi amministra la città non presti sufficiente attenzione a tali criticità. La realtà quotidiana rivela numerosi luoghi lasciati in uno stato di abbandono, come il quartiere Carmine Alto invaso dalle erbacce e l’Istituto Professionale Alberghiero di Stato “Roberto Virtuoso” completamente soffocato dalla vegetazione selvaggia. Queste situazioni mettono in luce una trascuratezza preoccupante da parte degli incaricati della manutenzione urbana, i quali sembrano concentrarsi maggiormente sulle attività di autopromozione sui social media e sugli eventi pubblici, ignorando le esigenze più urgenti. L’immagine di una città abbandonata al degrado evoca sensazioni di “sporcizia” e “disagio”, simili a quelle inopportunamente pronaunciate da alcuni rappresentanti delle istituzioni regionali in relazione ai tatuaggi delle studentesse del Liceo Classico Statale “Tasso”. Tuttavia, i veri responsabili di tale disagio non sono gli influencer con i tatuaggi, bensì i rappresentanti politici locali, i quali sembrano ignorare le gravi problematiche della città e dei suoi abitanti. L’abito non fa il monaco, e non basta una giacca e una cravatta per nascondere la trascuratezza e il degrado della città.

*Responsabile

degli “enti partecipati

e bilanci” coordinamento cittadino di “Forza Italia”

Salerno