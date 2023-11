Claudio Lotito, attuale presidente della Lazio ed ex patron della Salernitana, è stato intervistato oggi, mercoledì 8 novembre, a “Radio Serie A“, in onda su Rds, alla vigilia del derby capitolino con la Roma.

Un passaggio dell’intervista è stato riservato anche alla sua avventura alla guida della società granata: “Io faccio il presidente e dopo vent’anni capisco le esigenze di un gruppo. Non è presunzione. Io ho preso la Salernitana in Eccellenza pagando 350mila euro a fondo perduto, dodici anni fa”.

“Arrivati in B mi son dovuto fermare perché altrimenti avrei dovuto vendere. Alla fine, un giorno ho detto basta, bisogna andare in Serie A. La piazza era insofferente, c’erano dei giochi sul territorio che non mi garbavano più, come direbbe Sarri. Perciò la vendita fu inevitabile, in dicembre nonostante una delibera della Lega Serie A dicesse che fosse corretto far ultimare il campionato alla squadra”.

“Per questo il club fu svenduto per la cifra di 10 milioni di euro, e ad oggi mi mancano ancora dei soldi. Parliamo di una società che, tra liquidità, affidamento bancario, patrimonio giocatori, avviamento e tutto il resto, valeva almeno 70-80 milioni. Lo sport deve essere gestito in maniera illuminata, scevro da qualsivoglia interesse personale“.