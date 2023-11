“Il Napoli mi è parso poco brillante e in grossa difficoltà rispetto alla scorsa stagione, anzi mi è sembrata una squadra del tutto normale. E’ una situazione sovrapponibile a quella della Salernitana”, ha dichiarato il legale della Salernitana Francesco Fimmanò nel corso della sua intervista concessa a Radio Punto Nuovo. “Col Napoli siamo stati in partita fino alla fine: il gol di Eljif Elmas arriva perché noi abbiamo messo in campo un altro attaccante e ci siamo sbilanciati in avanti. Si poteva pareggiare, ma occorre che vengano fuori i valori reali di questa Salernitana”.

Poi, ha aggiunto che “le attuali situazioni sono diverse da quelle dello scorso anno per entrambe le squadre”. “È un momento complesso per entrambi, speriamo che ne vengano fuori insieme”, ha poi dichiarato.