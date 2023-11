“Per quanto riguarda l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi (gestito da Gesac, ndr) abbiamo avuto un risultato di gestione importante e quindi anche un dividendo significativo per la Regione. E ciò è avvenuto nelle ultime settimane, quindi l’operazione è stata estremamente positiva”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenuto a Castel Capuano all’udienza per la parificazione del rendiconto generale della Regione Campania che si è tenuta oggi da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La Corte dei Conti dedica un capitolo ai trasporti e alle partecipate. “Per quanto attiene agli organismi partecipati regionali – si legge nella nota della Corte dei Conti – occorre garantire un costante monitoraggio, segnatamente per quelle gestioni che risultino in perdita negli ultimi esercizi e tra le quali va segnalato il Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano”