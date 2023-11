di Erika Noschese

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio in piazza Vittorio Veneto, nei pressi dell’area dedicata ai taxi. A causa della mancata manutenzione del verde urbano, disagi si registrano accanto al punto informazione per la presenza di tre pini per i quali manca la manutenzione ordinaria. Ieri pomeriggio, infatti, anche a causa del maltempo che si è abbattuto su tutto il territorio comunale, all’improvviso delle pigne si sono staccate andando a colpire una tassista e danneggiando, seppur in maniera lieve, l’auto. I colleghi presenti hanno prontamente contattato i vigili urbani. «C’è un problema di sicurezza, al di là del danno materiale che ha subìto ieri la collega e che nel corso del tempo abbiamo subito noi tassisti», hanno raccontato infatti dal Cotasa. «In quella zona transitano turisti, pendolari, ci siamo noi tassisti e solo per un caso fortuito la pigna ha colpito l’auto sfiorando leggermente la collega. Abbiamo più volte fatto segnalazioni all’amministrazione comunale e agli uffici competenti ma fino ad ora nulla è stato fatto e ogni giorno c’è chi rischia di farsi seriamente male e di danneggiare la vettura, mettendo a rischio anche l’attività lavorativa», ha dichiarato Vincenzo Donnamaria, dipendente del Cotasa. Questo del verde pubblico purtroppo non è l’unico problema: in piazza Vittorio Veneto ci sono quotidianamente senza fissa dimora, tossicodipendenti, venditori abusivi che spesso disturbano i viaggiatori e i cittadini ma, anche in questo caso, nonostante le tante segnalazioni non c’è mai stato un intervento concreto da parte degli addetti ai lavori. «Chiaramente, adesso ci aspettiamo un intervento da parte dell’assessorato alle Politiche Ambientali e del settore competente: è necessario procedere al taglio dei rami così da tutelare la pubblica incolumità e devono essere tolte anche le pigne, evitando così una tragedia», ha detto ancora il tassista salernitano.