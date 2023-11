di Mario Rinaldi

Ieri mattina, presso gli uffici dei Servizi Sociali, nella sede comunale di via A. Diaz (ex Manifattura dei Tabacchi), è stato inaugurato il Centro per la Famiglia. Porta di accesso al sostegno alla genitorialità, il Centro costituirà un valido supporto alle politiche sociali del territorio scafatese per interventi a favore delle famiglie e dei minori, finalizzati alla gestione delle principali difficoltà legate alle responsabilità genitoriali, compresa l’evasione scolastica. Lo sportello si avvarrà della competenza di un team di esperti, composto da psicologi, educatori, mediatori familiari, avvocati. Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato il Sindaco Pasquale Aliberti, il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Teresa Formisano ed il consigliere comunale Assunta Barone, nella qualità di Presidente della Commissione Affari Sociali. “Il Centro per la famiglia – ha dichiarato il vicesindaco con delega alle Politiche Sociali, Teresa Formisano – nasce nell’ambito di un progetto più ampio che mira al rafforzamento delle politiche sociali, che per noi sono tra le priorità. In particolare, questo sportello avrà la funzione di supportare le famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà legate alle responsabilità genitoriali, separazioni, lutti o divorzi, disagio dei minori, fino a casi presunti di abuso e maltrattamento. È solo il primo di tanti progetti che presto saranno attivi sul nostro territorio. Il prossimo che inaugureremo a breve sarà lo sportello antiviolenza. Importanti servizi per consolidare il sistema integrato dei servizi sociali, al servizio degli utenti, per creare un indotto lavorativo e professionale e fornire supporto agli utenti e alle famiglie multiproblematiche”. L’apertura del centro è stata accolta con favore da parte delle famiglie, che vedono nello stesso un luogo nel quale poter affrontare le problematiche familiari su più livelli. Il centro si avvale della presenza e della consulenza di professionisti, pronti a dispensare utili consigli dal punto di vista sociale, legale e di gestione dei rapporti tra coppie separate con figli. Uno degli obiettivi del centro è quello di ridurre i traumi generati da crisi familiari, contenendo al massimo le situazioni di ansia o di stress che potrebbero avere ripercussioni soprattutto nei confronti dei minori. Il centro per la famiglia, come affermato anche dal sindaco Aliberti, nasce dall’esigenza di andare incontro ai bisogni delle famiglie del territorio, soprattutto quelle che versano in condizioni di maggiore disagio sociale. All’interno del centro, la figura degli educatori gioca un ruolo fondamentale nella trasmissione di valori alle famiglie, orientati al rispetto reciproco e alla crescita formativa di eventuali figli a carico.