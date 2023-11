E’ bufera in queste ore, sui social, verso un imprenditore partenopeo ospite all’Arechi sabato scorso in occasione del derby Salernitana Napoli. L’uomo è il padre di uno dei ragazzini che entrano insieme alle squadre in campo nel pre-partita, era in tribuna con tanto di accredito è ha partecipato anche al lauto banchetto della società. Peccato che tra i tanti tik tok che ha postato evidenziato il proprio figliolo ha rovinato la sua galleria con un tik tok evitabile, soprattutto per l’accoglienza ricevuta. L’uomo usufruendo dei servizi igienici della tribuna ha equiparato i wc alla squadra granata, inquadrando lo stemma dell’ippocampo e la tazza del water. Sdegno anche dalla parte politica della cittadina salernitana. L’avvocato Cammarota, presidente della commissione trasparenza del Comune di Salerno ha rilanciato l’accaduto in un posto commentando cosi: “Basta equivoci . Almeno negli scontri diretti. Vero Iervolino e Fimmanó? Vero sig ……….? basta davvero ! La dignità è la prima cosa. Punto.”