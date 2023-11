«In diversi quartieri della città si riscontra assenza totale dei servizi». La denuncia arriva dal consigliere di Forza Italia Roberto Celano che ha effettuato l’ennesimo sopralluogo sul territorio, constatando il degrado in cui versano intere zone della città. «Per la potatura degli alberi l’amministrazione ha stanziato 80.000 euro terminati già nel mese di giugno ed è ora impossibilitata, in attesa di nuovo stanziamento ed affidamento, a rispondere alle istanze dei cittadini. Nel quartiere di Pastena (via Libertà, via Santa Margherita etc.) la situazione è ormai insostenibile con alberi che in altezza raggiungono i secondi piani dei palazzi e talvolta impediscono l’apertura di finestre e l’accesso sui balconi. I residenti lamentano anche l’accesso nelle abitazioni di blatte, insetti e, in taluni casi, ratti, che salgono sui balconi favoriti dall’altezza dell’alberatura – ha aggiunto il consigliere forzista – Nessuna giustificazione è plausibile e la tolleranza non può essere infinita. Si chieda scusa alla città per l’incapacità e ci si attivi immediatamente per ripristinare servizi per cui i Salernitani sono costretti ad una tassazione esorbitante!».