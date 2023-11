La Borsa di studio «Mancuso Raffaele» è stata istituita con l’obiettivo di offrire un sostegno finanziario ai giovani studenti, consentendo loro di proseguire la loro formazione. Questa edizione è la prima, relativa all’anno accademico 2023-2024, e possono partecipare tutti gli studenti iscritti alle scuole superiori di primo e secondo grado dell’anno accademico 2023-2024, a condizione che siano membri del centro sportivo Libertas. «La storia di Raffaele è una testimonianza di dedizione e amore, non solo per la sua famiglia, ma anche per la sua fedele moglie, con cui è stato sposato per oltre 65 anni» a dirlo è il figlio di Raffaele, Vincenzo, il quale ha onorato la prestigiosa borsa di studio a suo padre. Tutto questo ha avuto luogo grazie all’autorizzazione di Andrea Pantano presidente nazionale di Libertas. Questo è un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Raffaele Mancuso è venuto a mancare il 22 febbraio e il figlio lo ricorda in questo modo, «mio padre era uno dei sette figli di una famiglia modesta, è stato un pilastro della comunità e un lavoratore instancabile sin dalla sua infanzia. Ha dedicato gran parte della sua vita lavorativa presso l’Mcm di Angri, una delle aziende principali nel settore del Cotonificio Meridionale, ma la sua influenza è andata ben oltre la sua professione. È scomparso dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson, una malattia che ha combattuto con tenacia e coraggio». Sottolinea Mancuso, «questa borsa di studio mira a onorare la vita di Raffaele e a dare un sostegno finanziario a giovani studenti, consentendo loro di continuare la loro formazione. Saranno assegnate tre borse di studio per il prossimo anno accademico 2022/2024, coprendo le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado». Il presidente provinciale della Libertas Avellino, Vincenzo Mancuso, ha voluto onorare la memoria di suo padre, Raffaele, attraverso questa iniziativa. Oltre a essere il presidente provinciale di Libertas Avellino, Vincenzo Mancuso è anche un insegnante, che comprende l’importanza dell’istruzione e desidera rendere possibile il sogno di molti giovani di proseguire gli studi.