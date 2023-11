La Salernitana ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore della squadra Primavera Gennaro Scarlato. Il tecnico dei granatini è stato sollevato dall’incarico dal club del presidente Danilo Iervolino, che lo ringrazia per l’impegno profuso e gli augura un grande in bocca al lupo per il prosieguo della carriera, all’indomani della sconfitta per 3-0 rimediata dai campani in casa del Perugia. Scarlato paga lo scarso rendimento della sua squadra, che ha racimolato solo 5 punti nei primi 7 turni del campionato di Primavera. Il responsabile del Settore Giovanile, Stefano Colantuono, è ora al lavoro per individuare il profilo giusto per sostituire Scarlato. Il nome che circola con maggiore insistenza è quello di Alessandro Boccolini, che in carriera ha guidato le squadre giovanili di Viterbese e Ternana.