Dopo la bella stagione scorsa, conclusa al 15° posto con un ottimo margine sulla zona retrocessione (+11), ci si aspettava decisamente qualcosa di più dalla Salernitana e invece il club è già stato costretto ad intervenire, cambiando guida tecnica, chiamando Filippo Inzaghi in luogo di Paulo Sousa che, al suo arrivo della scorsa annata sportiva, aveva risollevato classifica e morale della squadra.

Ora dunque, la compagine granata è in mano al SuperPippo nazionale, smanioso anche lui di rilanciarsi dopo qualche esperienza non propriamente felice. Dal suo insediamento sulla panchina dei campani, almeno in campionato, le cose non sono particolarmente cambiate e i numeri restano impietosi: ultima sola soletta, ancora nessuna vittoria (come l’Udinese), pochi gol fatti e tanti incassati.

In Coppa Italia, contro la Sampdoria, è arrivato un bello e confortante successo (4-0), ma quel che principalmente conta è la salvezza, il restare nella massima categoria nazionale, e dunque è necessaria assolutamente una svolta. Cambio di passo che, da quel che pare nelle quote partite della Serie a, sembra non possa affatto registrarsi già dal prossimo turno. Le possibilità di battere i ‘cugini’ del Napoli, prossimo avversario all’ «Arechi», sono racchiuse nel 6.55 con il quale è valutato il segno 1, mentre un successo dei partenopei vale 1.43 contro il 4.80 di un eventuale pareggio.

Del resto, se consideriamo i tre precedenti in serie A nello stadio granata, i padroni di casa hanno conquistato un pirotecnico 3-3 nel lontanissimo 1947, per poi rimediare due sconfitte negli appuntamenti più recenti: 0-1 nel 2021, 0-2 nel 2022. Decisamente meglio in B dove lo score parla di 2 successi della Salernitana, 2 pareggi e nessun successo del Napoli. Tutta un’altra storia insomma e di certo il club del presidente Iervolino spera che la squadra risponda in maniera efficace sul campo, ripetendo magari la prova di martedì contro i blucerchiati, affrontata soprattutto con seconde linee, che ha permesso di guadagnare l’Ottavo di finale contro la Juventus.