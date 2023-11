di Erika Noschese

Con la nuova edizione di Luci d’Artista, che prenderà il via il prossimo 24 novembre, l’amministrazione comunale di Salerno prova a correre ai ripari e anche quest’anno sembra intenzionata a procedere all’assunzione di nuovi vigili urbani che avranno il compito di lavorare sulla viabilità in un momento particolarmente difficile a causa proprio della carenza di personale. Non è la prima volta che l’amministrazione Napoli procede all’assunzione di nuove unità per sopperire alla carenza e assicurarsi la copertura fino alla fine della manifestazione, in programma nel mese di gennaio. «Noi cercheremo di fare il nostro dovere, come abbiamo sempre fatto. C’è la possibilità che si assuma personale a tempo determinato e per circa un mese avremo il supporto di qualche unità in più – ha dichiarato il comandante della Polizia Municipale di Salerno, Rosario Battipaglia – Si prevede la presenza di molti turisti, noi siamo pronti ma mi preme fare una raccomandazione alla cittadinanza: darci una mano, nel vero senso della parola, perchè ne abbiamo bisogno. È inutile fare verbali e contravvenzioni al codice della strada quando poi ognuno non fa il proprio dovere». Un appello al senso civico quello lanciato dal comandante Battipaglia in attesa dell’arrivo di nuovo personale, a tempo indeterminato, che dovrebbero raggiungere il comando di Salerno il prossimo anno, andando a sostituire il personale in età da pensionamento. «Il prossimo anno dovrebbero arrivare 45 nuove unità a tempo indeterminato ma part time, mi auguro ci sia questa nuova presenza di personale perchè sono davvero tanti i compiti affidati agli agenti di polizia municipale e diventa sempre più difficile rispondere alle sempre più numerose esigenze della cittadinanza e del territorio», ha poi aggiunto il comandante Battipaglia.