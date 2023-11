Il periodo natalizio è un momento dell’anno che porta con sé una serie di sensazioni positive, è anche l’entrata in scena delle famigerate Luci d’Artista nella nostra Salerno.

Il Natale è noto per portare un’abbondanza di sensazioni positive. È un momento in cui le persone si riavvicinano, creando connessioni più forti con amici e familiari. La condivisione di pasti deliziosi e l’apertura di regali sono momenti di gioia condivisa. La gratitudine e l’amore sono al centro delle celebrazioni natalizie, e la sensazione di appartenenza a una comunità si rafforza.

Il Natale è una festa speciale che celebra la nascita di Gesù Cristo ed è spesso associata allo scambio di regali e alla generosità. Tuttavia, è importante ricordare che non tutti possono permettersi costosi regali durante questa stagione. La povertà è purtroppo una realtà per molte famiglie, e può essere particolarmente difficile durante le festività.

Molte persone e organizzazioni cercano di aiutare le famiglie in difficoltà durante il Natale attraverso donazioni di cibo, regali per i bambini e altri tipi di assistenza. Questi gesti di generosità sono un modo importante per diffondere la gioia del Natale a coloro che altrimenti potrebbero non avere la possibilità di festeggiare in modo tradizionale. È un momento in cui la compassione e la solidarietà possono fare la differenza nella vita di coloro che sono meno fortunati.

L’Approccio dei Commercianti al Natale

Per comprendere meglio come i commercianti si approcciano al periodo natalizio, abbiamo condotto alcune interviste esclusive con diversi negozianti locali.

«Nel periodo natalizio chiaramente modifichiamo gli orari di apertura: siamo infatti aperti dalle 7.30 alle 14 e dalle 16.30 alle 20», ha raccontato Anna T. che da tempo è titolare di un negozio di alimentari tanto che il loro punto di forza a Natale sono proprio i classici cesti natalizi con prodotti tipici.

«Il commercio a Salerno purtroppo non è per nulla positivo. Ogni anno si aspettano le fatidiche “luci d’artista, per un “rifarsi commerciale“. Questa città purtroppo non è appetibile a nessuno, bisogna combattere con la solitudine totale, anche fra noi commercianti, per una mancanza di correttezza il periodo natalizio purtroppo è un’illusione. La città è in mano ad associazioni poco consone, bisogna prendere fiducia nelle persone. Il corso di Salerno non sarà più da Re perché lo abbiamo distrutto tutti noi. Le luci d’artista giovano ai colleghi ristoratori e proprietari dei bar, un po’ meno ai negozi di abbigliamento e calzifici. Molto spesso anche i saldi sono una vera e propria illusione, in quanto non vengono gestiti nei giusti periodi», ha dichiarato Giovanni Lamberti, storico proprietario del negozio d’abbigliamento in via Dei Principati.

Purtroppo nonostante il biglietto da visita delle luci d’artista, la nostra città veste delle condizioni critiche: come ad esempio il lungomare che è completamente abbandonato a sé e non curato, spesso criticato anche da turisti che vengono a visitare la nostra Salerno. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare.

