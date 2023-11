«Oggi non sono a Salerno, altrimenti sarei stata allo Stadio, con la mia famiglia, a vedere la partita Salernitana-Napoli. Ma anche da lontano, telefoni alla mano, seguiamo la partita….e poi arriva questa immagine! La foto è dello scorso anno, ma anche oggi, nel nostro Stadio, questo striscione, con questa immagine, era presente!». Parla così la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle in merito ad uno striscione emerso ieri dinanzi lo stadio Arechi in occasione della partita Salernitana-Napoli. «Inaccettabile, stereotipata, volgare, violenta, piena di cultura misogina e maschilista che vede la donna come una cosa, un oggetto sessuale da gettare in pasto al divertimento malato e macabro di certi uomini. Da cittadina, da tifosa, da politica sento forte la necessità di denunciare il gesto e lo striscione e di prendere le distanze da un modo di essere tifoseria che non da vanto nè dignità a tuttə le tifose e i tifosi della Nostra Squadra – ha aggiunto la consigliera Pecoraro – Questa immagine è vergognosa! Nel mio ruolo istituzionale, da Vice Presidente del Consiglio Comunale di Salerno, nonché da membro della “Commissione per la parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna” della Regione Campania, chiedo alla U.S. Salernitana 1919, in persona del Presidente Danilo Iervolino e a tutti i giocatori della squadra, di condannare pubblicamente il contenuto dello striscione e ciò che esso rappresenta, dimostrando di essere, invece, parte di una società che non vuole più minimizzare e giustificare la violenza maschile sulle donne, e la mercificazione dei loro corpi».